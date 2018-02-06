В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд

Новости Беларуси. В Сморгони очевидец спас ребенка, провалившегося под лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедией мог завершиться поход на зимнюю рыбалку для второклассника одной из местных школ.

Вместе с отцом он отправился на городской водоем. В какой-то момент ребенок оказался без присмотра. Гуляя, вышел на тонкий лед и провалился. В это время неподалеку рыбачил мужчина. Он моментально отреагировал и вытащил 9-летнего мальчика из воды.

Отметим, это не первый случай спасения провалившихся под лед в регионе: ранее три подобных случая произошли на озере Белое в Гродненском районе. В целом, в стране с начала 2018 года уже утонули 13 человек.