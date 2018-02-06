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В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд

06 февраля 2018 08:23
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Новости Беларуси. В Сморгони очевидец спас ребенка, провалившегося под лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедией мог завершиться поход на зимнюю рыбалку для второклассника одной из местных школ.

В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд-1

Вместе с отцом он отправился на городской водоем. В какой-то момент ребенок оказался без присмотра. Гуляя, вышел на тонкий лед и провалился. В это время неподалеку рыбачил мужчина. Он моментально отреагировал и вытащил 9-летнего мальчика из воды.

Отметим, это не первый случай спасения провалившихся под лед в регионе: ранее три подобных случая произошли на озере Белое в Гродненском районе. В целом, в стране с начала 2018 года уже утонули 13 человек.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб»

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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