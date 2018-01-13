Прямой эфир

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек

13 января 2018 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-1

Больше всех наступлению морозов обрадовались любители зимней рыбалки. Двое мужчин в Смолевичском районе планировали провести время как обычно, с удочкой на Петровичском водохранилище. Однако в их рыбном месте лед был слишком тонкий.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Прибывшим к месту вызова спасателям стало известно, что очевидцы одного мужчину вытащили. Второй мужчина находился подо льдом. Когда спасатели достали мужчину 1977 года рождения, он уже погиб.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-7

Еще один аналогичный инцидент произошел в Рогачевском районе. Вблизи поселка Белицк водолазы обнаружили тело рыбака. Погибшим оказался пенсионер.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-10

Рустам – водолаз-спасатель, вместе с напарником они следят за безопасностью на Комсомольском озере. Рассказывает: здесь пока происшествий не было. Однако желающих испытать лед на прочность немало, и это в основном дети.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-13

Рустам Черноокий, водолаз-спасатель, дежурный спасательной службы Комсомольского озера:
Все, что происходит на нашем озере, мы контролируем. Следим, наглядную агитацию проводим. Если человек шел по льду и провалился под лед, то ему нужно зацепиться за лед. Максимально избежать паники. Принять горизонтальное положение и постараться выползти на лед.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-16

Прогулка для этих ребят закончилась благополучно. Как далеко могли зайти дети, если бы не предупреждение спасателя? Вопрос риторический. А вот в одном из водоемов Мозырского района прибывшие на место происшествия водолазы и медики не смогли спасти подростка. 13-летний мальчик утонул в 10 метрах от берега.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-19

С начала зимы из-за собственной беспечности погибли уже 10 человек.

Люди попросту не оценили прочность льда.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб». С начала зимы в Беларуси утонули уже 10 человек-22

Александр Лучонок, СТВ:
Выйти на лед можно только когда его толщина будет не меньше 7 сантиметров. В Беларуси с 22 декабря действует запрет. Поэтому любителям зимней рыбалки стоит подождать, когда замерзшая вода под ногами действительно превратиться в прочный лед.

# происшествия # Утопления # Фотофакт # Анастасия Швайбович # Александр Лучонок # Рустам Черноокий

Другие новости рубрики

Все новости
Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб
13 января 2018 15:22

Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

В Мозырском районе утонул 13-летний мальчик
13 января 2018 12:48

В Мозырском районе утонул 13-летний мальчик

В Рогачевском районе водолазы нашли тело пенсионера
13 января 2018 12:44

В Рогачевском районе водолазы нашли тело пенсионера