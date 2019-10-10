В Смолевичском районе пропал 13-летний подросток

По информации УВД Минского облисполкома, Конецкий Кирилл Анатольевич проживает в деревне Слобода Смолевичского района. Молодой человек ушел из школы 9 октября около 14:30 и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

У Конецкого Кирилла прямые светло-русые короткие волосы, лицо вытянутое, глаза карие. Выглядит школьник на 13-15 лет. В день исчезновения Кирилл был одет в черную вязаную шапку, черную удлиненную куртку, синие брюки и черные туфли.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении школьника, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07 или 102.