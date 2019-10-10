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В Смолевичском районе пропал 13-летний подросток

10 октября 2019 11:33
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе разыскивается 13-летний подросток.

По информации УВД Минского облисполкома, Конецкий Кирилл Анатольевич проживает в деревне Слобода Смолевичского района. Молодой человек ушел из школы 9 октября около 14:30 и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В Смолевичском районе пропал 13-летний подросток-1

Фото: УВД Минского облисполкома

У Конецкого Кирилла прямые светло-русые короткие волосы, лицо вытянутое, глаза карие. Выглядит школьник на 13-15 лет. В день исчезновения Кирилл был одет в черную вязаную шапку, черную удлиненную куртку, синие брюки и черные туфли.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении школьника, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07 или 102.

Как ищут пропавших детей в Беларуси – здесь подробнее.

# Пропавшие люди # происшествия

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