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В Лунинецком районе за попытку дачи взятки задержан водитель

10 октября 2019 09:05
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Новости Беларуси. 7 октября около часа дня в Лунинецком районе водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на трассе М10 в направлении Микашевич ехал Citroen. Поскольку автомобиль вилял по дороге, очевидцы проинформировали сотрудников ГАИ о том, что водитель может быть пьян.

На 335 км дороги правоохранители остановили указанное транспортное средство. Догадки очевидцев подтвердились. За рулём находился нетрезвый 36-летний житель деревни Погост-Загородский Пинского района.

Мужчина признался, что накануне употребил 500 граммов водки. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил сотруднику ГАИ взятку. Правоохранитель предупредил гражданина, что это уголовное наказуемо. Мужчина убрал деньги, а затем предложил кольцо из металла жёлтого цвета.

После этого сотрудник ГАИ сообщил о попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

# Коррупция # происшествия

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