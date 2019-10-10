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В Гомеле в убийстве местного жителя подозревается его брат

10 октября 2019 09:41
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Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который подозревается в убийстве родного брата.

Как сообщает Следственный комитет, с августа 2019 года 38-летний местный житель числился пропавшим без вести. В настоящее время 42-летний брат гомельчанина подозревается в его убийстве.

Предполагаемое место происшествия осмотрено, также изучен участок местности, где были обнаружены останки тела, предположительно, потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначено проведение ряда экспертиз. Подозреваемый допрошен, его показания проверены на местах происшествий.

На прошлой неделе в Минске была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в одном из домов в Смолевичском районе.

Было возбуждено уголовное дело – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

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