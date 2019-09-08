«У нас радиоэфир, Instagram есть». Как ищут пропавших детей в Беларуси?

Новости Беларуси. Чаще всего пропадают, то бишь уходят из дома, трудные подростки, когда бунтующая натура ищет выход. Жаль, что в прямом смысле слова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для наглядности: буквально на неделе за одни сутки пять пропаж в стиле кошки-мышки.

Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Три 15-летних подростка сбежали из дома-интерната в Бобруйске. Уже были установлены и возвращены обратно. И две 17-летние девушки уехали в Российскую Федерацию к своим, так сказать, возлюбленным. Причем они неоднократно разыскивались милицией, в том числе 10 и более раз.

У правоохранителей на таких поисках уже набита рука. Методы и технологии позволяют найти в кратчайшие сроки. «Винила мужа в этом». Белоруску нашли через 20 лет после пропажи. Полная картина событий

Оттого в этих детских прятках «застукивают» буквально в считанные часы, редко розыск затягивается на несколько суток.