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В Бресте водитель Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов

10 октября 2019 09:15
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Новости Беларуси. В Бресте 18-летний водитель Volkawagen совершил наезд на двух пешеходов.

По информации УВД Брестского облисполкома, 9 октября около 6:20 водитель легковушки ехал по улице Влодавской.

В Бресте водитель Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и наехал на двух пешеходов. Ими оказались 56-летний мужчина и 54-летняя женщина, которые шли по краю проезжей части слева направо по ходу движения транспортного средства.

В Бресте водитель Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в областную больницу. Известно, что они не были обозначены световозвращающими элементами.

Недавно в Бресте автомобиль сбил 8-летнего мальчика. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте (читать далее).

# Авария в Бресте # происшествия

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