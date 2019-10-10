В Бресте водитель Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов

Новости Беларуси. В Бресте 18-летний водитель Volkawagen совершил наезд на двух пешеходов. По информации УВД Брестского облисполкома, 9 октября около 6:20 водитель легковушки ехал по улице Влодавской.

Фото: УВД Брестского облисполкома

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и наехал на двух пешеходов. Ими оказались 56-летний мужчина и 54-летняя женщина, которые шли по краю проезжей части слева направо по ходу движения транспортного средства.

Фото: УВД Брестского облисполкома