В Смолевичах возле железной дороги гулял маленький ребёнок

Новости Беларуси. В Смолевичах сотрудникам милиции сообщили о малыше, который один ходит возле железнодорожного пункта «Заречное».

По информации УВД Минского облисполкома, полуторагодовалого мальчика в нательном белье и носках заметили прохожие. Прибывшие правоохранители обошли расположенные рядом с местом обнаружения ребёнка дома и нашли маму мальчика. Женщина самостоятельно искала сына.

Выяснилось, что гражданка проводила мужа на работу, заперла входную дверь на замок в виде защёлки и легла спать вместе с малышом. Через некоторое время ребёнок проснулся, открыл дверь квартиры и пошёл на улицу.

Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье.