В Смолевичах возле железной дороги гулял маленький ребёнок

Новости Беларуси. В Смолевичах сотрудникам милиции сообщили о малыше, который один ходит возле железнодорожного пункта «Заречное».
По информации УВД Минского облисполкома, полуторагодовалого мальчика в нательном белье и носках заметили прохожие. Прибывшие правоохранители обошли расположенные рядом с местом обнаружения ребёнка дома и нашли маму мальчика. Женщина самостоятельно искала сына.
Выяснилось, что гражданка проводила мужа на работу, заперла входную дверь на замок в виде защёлки и легла спать вместе с малышом. Через некоторое время ребёнок проснулся, открыл дверь квартиры и пошёл на улицу.
Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье.
Весной 2020 года в Минске годовалый ребёнок едва не выпал из окна. Предотвратить несчастный случай помогли очевидцы – подробности здесь.