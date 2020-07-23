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В Смолевичах возле железной дороги гулял маленький ребёнок

23 июля 2020 09:49
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Новости Беларуси. В Смолевичах сотрудникам милиции сообщили о малыше, который один ходит возле железнодорожного пункта «Заречное».

По информации УВД Минского облисполкома, полуторагодовалого мальчика в нательном белье и носках заметили прохожие. Прибывшие правоохранители обошли расположенные рядом с местом обнаружения ребёнка дома и нашли маму мальчика. Женщина самостоятельно искала сына.

Выяснилось, что гражданка проводила мужа на работу, заперла входную дверь на замок в виде защёлки и легла спать вместе с малышом. Через некоторое время ребёнок проснулся, открыл дверь квартиры и пошёл на улицу.

Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье.

Весной 2020 года в Минске годовалый ребёнок едва не выпал из окна. Предотвратить несчастный случай помогли очевидцы – подробности здесь.

# ЧП # происшествия

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