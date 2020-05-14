В Минске годовалый ребёнок едва не выпал из окна

Новости Беларуси. 11 мая примерно в семь часов вечера в Минске на выступе фасада одного из домов стоял ребёнок, держась за раму окна.

Как сообщает УСК по Минску, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины и 35-летнего мужчины, они подозреваются в оставлении годовалой девочки в опасности.

Ребёнка увидели жильцы дома. Очевидцы растянули плед и бросили на землю подушки на случай, если ребёнок сорвётся. В то же время один из свидетелей поднялся в квартиру, где проживает девочка.

Гражданин постучал в дверь. Через какое-то время вышел мужчина. Родители ребёнка были пьяны и спали. Открывший дверь является другом семьи, в течение дня он выпивал вместе с родителями девочки.