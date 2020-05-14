В Минске годовалый ребёнок едва не выпал из окна

Новости Беларуси. 11 мая примерно в семь часов вечера в Минске на выступе фасада одного из домов стоял ребёнок, держась за раму окна.
Как сообщает УСК по Минску, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины и 35-летнего мужчины, они подозреваются в оставлении годовалой девочки в опасности.
Ребёнка увидели жильцы дома. Очевидцы растянули плед и бросили на землю подушки на случай, если ребёнок сорвётся. В то же время один из свидетелей поднялся в квартиру, где проживает девочка.
Гражданин постучал в дверь. Через какое-то время вышел мужчина. Родители ребёнка были пьяны и спали. Открывший дверь является другом семьи, в течение дня он выпивал вместе с родителями девочки.
Свидетель сообщил о причине своего визита. 58-летний знакомый семьи подошёл к окну и взял ребёнка на руки. Сейчас он передан бабушке вместе с 10-летней сестрой, которая во время инцидента гостила у родственников.
По словам родителей девочки, они не проживают в данной квартире. Мужчина и женщина приехали делать ремонт с целью дальнейшего проживания.
Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Родители ребёнка задержаны, с ними проводятся следственные и процессуальные действия.
Расследование продолжается. Если вам что-либо известно о случившемся или о других фактах, касающихся указанной семьи, которые могут заинтересовать следствие, сообщите об этом по телефону 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).
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