«Успел перепродать». Мужчина из каршеринговых авто похищал запасные колёса и инструменты

Новости Беларуси. Ущерб на две тысячи рублей. 34-летний мужчина брал в аренду каршеринговые авто, используя персональные данные своей родственницы, а после крал из автомобилей запасные колеса и инструменты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Всего мужчиной на территории столицы было совершено семь фактов хищения имущества, принадлежащего организациям по предоставлению автомобилей в аренду. Часть украденного он успел перепродать знакомым.

К слову, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Проживает он в Минском районе, нигде не работает.