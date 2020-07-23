В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа

Новости Беларуси. 22 июля около семи вечера в Орше в одноимённой гостинице в шахту лифта упал мужчина. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что помощь требуется аварийному электромеханику лифтовой аварийной службы. 55-летний мужчина проводил работы по обслуживанию лифта на втором этаже трёхэтажной гостиницы и упал в шахту.

Фото: Витебское ОУМЧС

Пострадавший находился в сознании. Подразделения МЧС с использованием верёвок подняли мужчину из шахты лифта и передали медикам. После осмотра спасённый с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Фото: Витебское ОУМЧС