В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа

Новости Беларуси. 22 июля около семи вечера в Орше в одноимённой гостинице в шахту лифта упал мужчина.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что помощь требуется аварийному электромеханику лифтовой аварийной службы. 55-летний мужчина проводил работы по обслуживанию лифта на втором этаже трёхэтажной гостиницы и упал в шахту.
Пострадавший находился в сознании. Подразделения МЧС с использованием верёвок подняли мужчину из шахты лифта и передали медикам. После осмотра спасённый с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
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