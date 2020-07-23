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В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа

23 июля 2020 06:20
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Новости Беларуси. 22 июля около семи вечера в Орше в одноимённой гостинице в шахту лифта упал мужчина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что помощь требуется аварийному электромеханику лифтовой аварийной службы. 55-летний мужчина проводил работы по обслуживанию лифта на втором этаже трёхэтажной гостиницы и упал в шахту.

В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пострадавший находился в сознании. Подразделения МЧС с использованием верёвок подняли мужчину из шахты лифта и передали медикам. После осмотра спасённый с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Зимой 2020 года в Новополоцке рабочий упал с высоты около 8 метров.

Мужчина работал на крыше здания дошкольного учреждения – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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