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В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео

22 июля 2020 14:50
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Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford Focus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео-1

Компания молодых людей отдыхала в кафе. Под утро они вышли из заведения на улицу. И тут возник конфликт между хозяйкой Ford и молодым человеком.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения залез на машину и прошелся по ней, при этом повредил капот, лобовое стекло и крышу. Молодой человек знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому сделал это демонстративно.

В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео-4

Специалисты оценили ущерб в сумму более чем 600 рублей.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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