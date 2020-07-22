В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео

Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford Focus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Компания молодых людей отдыхала в кафе. Под утро они вышли из заведения на улицу. И тут возник конфликт между хозяйкой Ford и молодым человеком.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения залез на машину и прошелся по ней, при этом повредил капот, лобовое стекло и крышу. Молодой человек знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому сделал это демонстративно.