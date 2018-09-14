В Слуцком районе женщина скончалась после укуса ос на даче

Новости Беларуси. В Слуцком районе женщина скончалась после нападения ос.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, происшествие случилось двенадцатого сентября на даче. После укуса ос женщине стало плохо. Муж пострадавшей вызвал скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точная причина смерти будет названа после проведения экспертизы.