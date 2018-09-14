Прямой эфир

В Слуцком районе женщина скончалась после укуса ос на даче

14 сентября 2018 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Слуцком районе женщина скончалась после нападения ос.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, происшествие случилось двенадцатого сентября на даче. После укуса ос женщине стало плохо. Муж пострадавшей вызвал скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точная причина смерти будет названа после проведения экспертизы.

Что делать, если укусила оса, и какое место самое опасное? (читать далее)

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина украл из фонтана распылители более чем на две тысячи рублей
14 сентября 2018 12:33

В Минске мужчина украл из фонтана распылители более чем на две тысячи рублей

В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик
14 сентября 2018 11:32

В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик

На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford
14 сентября 2018 09:49

На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford