В Минске мужчина украл из фонтана распылители более чем на две тысячи рублей

Новости Беларуси. В Минске задержан укравший распылители из фонтана мужчина.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилось руководство одного из предприятий. Заявители попросили найти человека, который с 9 по 11 сентября похитил из фонтана пять распылителей, их общая стоимость составляет более 1250 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 46-летний минчанин, который не раз привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что злоумышленник причастен к краже ещё трёх распылителей из того же фонтана общей стоимостью более тысячи рублей. Украденное подозреваемый сдал в пункт заготовки вторсырья.

Ведётся предварительное расследование по статье «Кража».

Летом 2018 года в Минске задержали двух местных жителей, который украли из подъездов многоэтажек более 200 пожарных рукавов.