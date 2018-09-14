Прямой эфир

В Минске мужчина украл из фонтана распылители более чем на две тысячи рублей

14 сентября 2018 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержан укравший распылители из фонтана мужчина.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилось руководство одного из предприятий. Заявители попросили найти человека, который с 9 по 11 сентября похитил из фонтана пять распылителей, их общая стоимость составляет более 1250 рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 46-летний минчанин, который не раз привлекался к уголовной ответственности.  

Выяснилось, что злоумышленник причастен к краже ещё трёх распылителей из того же фонтана общей стоимостью более тысячи рублей. Украденное подозреваемый сдал в пункт заготовки вторсырья.  

Ведётся предварительное расследование по статье «Кража».  

Летом 2018 года в Минске задержали двух местных жителей, который украли из подъездов многоэтажек более 200 пожарных рукавов. 

Правонарушения совершали два брата – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик
14 сентября 2018 11:32

В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик

На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford
14 сентября 2018 09:49

На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford

В Бресте трактор наехал на бордюрный камень и перевернулся. Два человека пострадали
14 сентября 2018 09:11

В Бресте трактор наехал на бордюрный камень и перевернулся. Два человека пострадали