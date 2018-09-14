В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик

Новости Беларуси. Найден пропавший в Борисове 11-летний Зарубицкий Станислав.

Как сообщает ПСО «Ангел», ребёнок найден и с ним всё в порядке.

Как уточняет УВД Миноблисполкома на странице в Twitter, мальчика обнаружили на улице в Борисове. Несовершеннолетнего опрашивают. По предварительной информации, ребёнок ночевал у друга.

Ранее сообщалось, что Станислав тринадцатого сентября около пяти вечера вышел из местной школы № 9 и должен был пойти в ГУО «Старо-Борисовская детская школа искусств», но там он не появился.