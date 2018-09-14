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В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик

14 сентября 2018 11:32
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Новости Беларуси. Найден пропавший в Борисове 11-летний Зарубицкий Станислав.  

Как сообщает ПСО «Ангел», ребёнок найден и с ним всё в порядке.  

Как уточняет УВД Миноблисполкома на странице в Twitter, мальчика обнаружили на улице в Борисове. Несовершеннолетнего опрашивают. По предварительной информации, ребёнок ночевал у друга.  

Ранее сообщалось, что Станислав тринадцатого сентября около пяти вечера вышел из местной школы № 9 и должен был пойти в ГУО «Старо-Борисовская детская школа искусств», но там он не появился.  

# Пропавшие люди # происшествия # Станислав Зарубицкий

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