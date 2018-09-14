На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford

Новости Беларуси. ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Независимости в Минске.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Volkswagen ехал по проспекту по второй полосе в сторону улицы Натуралистов, не убедился в безопасности перестроения и столкнулся с мотоциклом, ехавшим попутно в третьей полосе.

Мотоцикл от удара опрокинулся и продолжал двигаться на боку. На четвертой полосе на транспортное средства наехал Ford.

У водителя мотоцикла диагностировали перелом костей стопы.

Утром 14 сентября страшная авария произошла в Минске.