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На проспекте в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford

14 сентября 2018 09:49
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Новости Беларуси. ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Независимости в Минске.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Volkswagen ехал по проспекту по второй полосе в сторону улицы Натуралистов, не убедился в безопасности перестроения и столкнулся с мотоциклом, ехавшим попутно в третьей полосе.

Мотоцикл от удара опрокинулся и продолжал двигаться на боку. На четвертой полосе на транспортное средства наехал Ford.

У водителя мотоцикла диагностировали перелом костей стопы.

Утром 14 сентября страшная авария произошла в Минске.

Машину буквально сложило пополам: погибли водитель и пассажир (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия

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