В Слуцком районе погиб водолаз, который извлекал из реки тело рыбака

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели рыбака и водолаза в Слуцком районе.

Как сообщает Следственный комитет, 30 ноября в милицию обратились родственники 36-летнего рыбака. По их словам, мужчина ушёл на подводную рыбалку и не вернулся.

1 декабря тело пропавшего было обнаружено подо льдом в реке Сивельга около деревни Великий Быков. Во время извлечения тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.

Место происшествия изучается. Назначено проведение судмедэкспертиз с целью установления причин смерти мужчин. Выясняются все детали случившегося.

Осенью 2019 года в реке Чечера было обнаружено тело пропавшей гомельчанки.