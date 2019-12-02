В Бресте на стройке из-за падения с высоты погиб 25-летний монтажник

Новости Беларуси. 29 ноября в Бресте монтажник строительных сооружений упал с высоты более 10 метров.

Как сообщает УСК по Брестской области, 25-летний молодой человек выполнял работы по монтажу крыши строительного участка одного из местных предприятий. В какой-то момент парень сорвался.

В результате падения рабочий получил смертельные травмы. Известно, что мужчина не использовал страховочный пояс, который был в наличии. Работал монтажник по договору субподряда.

Проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, изъята документация по охране труда.

На предыдущей неделе в Марьиной Горке на стройке погиб рабочий.