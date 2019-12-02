На пожаре в Дрогичинском районе погиб гостивший у брата мужчина

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в 23:45 загорелся один из домов в деревне Симоновичи Дрогичинского района.
По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено пламенем, кровля обрушилась. Соседи сказали, что внутри могут быть люди.
Дом принадлежит пенсионерке, которая живёт в деревне Вулька, в нём проживал 56-летний квартиросъёмщик. Мужчина не пострадал. Под обломками конструкций было обнаружено тело 53-летнего брата квартиросъемщика. Гражданин приезжал в гости.
Пожар потушен. Уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина загорания выясняется.
В прошлом месяце произошёл пожар в Толочинском районе.
Погиб сын хозяйки дома – здесь подробности.