На пожаре в Дрогичинском районе погиб гостивший у брата мужчина

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в 23:45 загорелся один из домов в деревне Симоновичи Дрогичинского района.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено пламенем, кровля обрушилась. Соседи сказали, что внутри могут быть люди.