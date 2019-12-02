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В Гродно мужчина забрал чужую собаку, а она сбежала и вернулась к хозяйке

02 декабря 2019 11:53
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Новости Беларуси. 29 ноября в Гродно мужчине показалось, что находившаяся возле торгового центра собака замёрзла, поэтому он забрал её в строительную бытовку. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, примерно в час дня 69-летняя жительница Гродно пришла в ТЦ. Женщина привязала свою таксу возле здания и вошла внутрь. Когда через полчаса гражданка вышла на улицу, питомца уже не было. 

Владелица тут же позвонила в милицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что похитителемя является 49-летний мужчина. 

Гражданин вышел с территории одной из строительных организаций, расположенной неподалёку от ТЦ. Мужчина подошёл к скамейке, где была привязана такса. Сначала он минут пятнадцать гладил животное, а затем забрал. 

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что очень любит собак, а в тот момент был пьян. Ему показалось, что таксе холодно, хотя она была в комбинезоне. Гражданин отнёс питомца в строительную бытовку, снял с него ошейник, комбинезон и отпустил. 

После этого подозреваемый продолжил выпивать, а собака выскользнула через открытую дверь. Поскольку животное хорошо знает местность, оно самостоятельно вернулось домой. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». 

Месяцем ранее в Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров. 

Машину с животными остановили милиционеры – подробнее здесь

# Кража # происшествия

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