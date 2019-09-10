В реке Чечера обнаружено тело пропавшей гомельчанки

В Чечерске в реке обнаружено тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, 5 сентября родственники пропавшей сообщили об исчезновении 65-летней женщины. Ее разыскивали до вечера 9 сентября, когда пропавшая была обнаружена в реке Чечера.

Тело женщины извлекли из воды сотрудники ОСВОД и МЧС. Специалистам назначен ряд экспертиз, выясняется точная причина смерти.