Прямой эфир

В реке Чечера обнаружено тело пропавшей гомельчанки

10 сентября 2019 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Чечерске в реке обнаружено тело пропавшей четыре дня назад жительницы Гомеля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, 5 сентября родственники пропавшей сообщили об исчезновении 65-летней женщины. Ее разыскивали до вечера 9 сентября, когда пропавшая была обнаружена в реке Чечера.

Тело женщины извлекли из воды сотрудники ОСВОД и МЧС. Специалистам назначен ряд экспертиз, выясняется точная причина смерти.

В августе текущего года в Волковысском районе в водоеме утонул мужчина. Ему было 29 лет (читать дальше). 

# Утопления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Новополоцке 30-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве матери
10 сентября 2019 07:49

В Новополоцке 30-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве матери

В Орше во время пожара в жилом доме погиб мужчина
10 сентября 2019 07:29

В Орше во время пожара в жилом доме погиб мужчина

На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода
09 сентября 2019 18:49

На трассе Минск – Москва водитель Mazda не успел затормозить и наехал на пешехода