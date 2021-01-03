В Слуцком районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого супруги

Новости Беларуси. Утром 3 января в Слуцком районе было обнаружено тело 34-летнего мужчины. На нём были колото-резаные раны.
Как сообщает Следственный комитет, 39-летний гражданин начал ревновать свою супругу к другому мужчине, в результате чего ударил его ножом. Пострадавший от полученных травм погиб до приезда скорой помощи.
Фото: Следственный комитет
Место происшествия осмотрено, изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым назначено проведение экспертиз.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.
На прошлой неделе в Дзержинском районе были обнаружены тела двух человек с множественными травмами. К месту происшествия выбывала следственно-оперативная группа – здесь подробности.