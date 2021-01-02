«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Новости Беларуси. Авария произошла 1 января в Докшицком районе возле деревни Замосточье. Там среди погибших двое детей 7 и 10 лет (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель, перевозивший их, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

Мария Комлева, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали. А двух несовершеннолетних пассажиров легкового авто спасти не удалось – дети погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир Skoda госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.