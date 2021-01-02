В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford

Новости Беларуси. 1 января около половины пятого вечера в Барановичах инспекторы ГАИ с оружием останавливали нетрезвого водителя.

По информации МВД Беларуси, в милицию обратился очевидец и сказал, что по улице Доменикана движется Ford Transit, водитель которого может быть пьян. К указанному месту немедленно выдвинулся экипаж ГАИ.

Подходящий под описание автомобиль был быстро обнаружен, однако водитель отказался остановиться. Началось преследование, в результате которого правоохранители были вынуждены совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – прицельных по колёсам.