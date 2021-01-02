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Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека

02 января 2021 11:26
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Новости Беларуси. Первый день нового года отметился сразу двумя авариями с пострадавшими в Гродненской и Витебской областях. Среди погибших – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека-1

Так, первое ДТП произошло на автотрассе вблизи города Свислочь. 26-летняя девушка не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с Fiat.

«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека-4

В первой машине находилась 48-летняя женщина – она скончалась на месте. 69-летнего пассажира Fiat тоже не удалось спасти. Еще четыре человека с травмами в больнице.

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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