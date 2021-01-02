Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека

Новости Беларуси. Первый день нового года отметился сразу двумя авариями с пострадавшими в Гродненской и Витебской областях. Среди погибших – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, первое ДТП произошло на автотрассе вблизи города Свислочь. 26-летняя девушка не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с Fiat. «Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе