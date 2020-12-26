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Двойное убийство в Дзержинском районе. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

26 декабря 2020 17:28
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Новости Беларуси. Обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойное убийство в Дзержинском районе. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего-1

С множественными травмами в одном из домов обнаружены тела 65-летней женщины и 35-летнего мужчины. Сообщение в милицию поступило 26 декабря.

Двойное убийство в Дзержинском районе. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего-3

На место выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Лиц, причастных к убийству, устанавливают. Возбуждено уголовное дело. 

# Убийство

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