Двойное убийство в Дзержинском районе. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

С множественными травмами в одном из домов обнаружены тела 65-летней женщины и 35-летнего мужчины. Сообщение в милицию поступило 26 декабря.

На место выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Лиц, причастных к убийству, устанавливают. Возбуждено уголовное дело.