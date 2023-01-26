В Слуцке родители убили 3-летнего сына. Почему произошла трагедия в многодетной семье?

Новости Беларуси. Шокирующее преступление расследуют в Минской области. Родители убили своего трехлетнего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в многодетной семье в Слуцке. До прибытия следственно-оперативной группы мальчика пытались спасти врачи скорой помощи. Но безрезультатно.

Правоохранителям родители сказали, что малышу просто стало плохо. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Исследование показало, что ребенок умер в результате сильного удара по голове. На допросе родители признались, что регулярно избивали ребенка, потому что он плохо себя вел и часто плакал, тем самым раздражал их. В день, когда произошла трагедия, супруги не рассчитали силу и забили малыша до смерти. Семейная пара арестована.