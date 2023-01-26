Прямой эфир

В Слуцке родители убили 3-летнего сына. Почему произошла трагедия в многодетной семье?

26 января 2023 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шокирующее преступление расследуют в Минской области. Родители убили своего трехлетнего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в многодетной семье в Слуцке. До прибытия следственно-оперативной группы мальчика пытались спасти врачи скорой помощи. Но безрезультатно.

В Слуцке родители убили 3-летнего сына. Почему произошла трагедия в многодетной семье?-1

Правоохранителям родители сказали, что малышу просто стало плохо. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Исследование показало, что ребенок умер в результате сильного удара по голове. На допросе родители признались, что регулярно избивали ребенка, потому что он плохо себя вел и часто плакал, тем самым раздражал их. В день, когда произошла трагедия, супруги не рассчитали силу и забили малыша до смерти. Семейная пара арестована.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Убийство # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Казинца в Минске Nissan насмерть сбил 70-летнюю женщину
24 января 2023 14:03

На улице Казинца в Минске Nissan насмерть сбил 70-летнюю женщину

В Крупском районе автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части
24 января 2023 14:00

В Крупском районе автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части

В Минской области за выходные в ДТП погибла велосипедистка
23 января 2023 14:54

В Минской области за выходные в ДТП погибла велосипедистка