В Крупском районе автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части

Новости Беларуси. В Крупском районе вблизи деревни Великая Слобода произошла авария. 37-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны М1, наехал на 24-летнего пешехода, который лежал на проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.