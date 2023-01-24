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В Крупском районе автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части

24 января 2023 14:00
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Новости Беларуси. В Крупском районе вблизи деревни Великая Слобода произошла авария. 37-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны М1, наехал на 24-летнего пешехода, который лежал на проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части-1

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался. Световозвращающими элементами пешеход обозначен не был. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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