На улице Казинца в Минске Nissan насмерть сбил 70-летнюю женщину

Новости Беларуси. Вечером 23 января в Минске на улице Казинца под колесами автомобиля погиб пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

31-летний водитель Nissan, двигаясь со стороны улицы Брестской в направлении площади Казинца, вблизи дома № 50 наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась.