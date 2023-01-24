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На улице Казинца в Минске Nissan насмерть сбил 70-летнюю женщину

24 января 2023 14:03
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Новости Беларуси. Вечером 23 января в Минске на улице Казинца под колесами автомобиля погиб пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Казинца в Минске Nissan насмерть сбил 70-летнюю женщину-1

31-летний водитель Nissan, двигаясь со стороны улицы Брестской в направлении площади Казинца, вблизи дома № 50 наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась.

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# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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