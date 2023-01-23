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В Минской области за выходные в ДТП погибла велосипедистка

23 января 2023 14:54
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Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные, 21 и 22 января. В результате одного ДТП один человек погиб. Авария произошла в Солигорском районе, вблизи деревни Октябрь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области за выходные в ДТП погибла велосипедистка-1

Молодой человек, управляя Mercedes, наехал на движущуюся на велосипеде в попутном направлении женщину. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте. Отметим, что велосипед был обозначен светоотражающим элементом. Всего за выходные на территории Минской области зарегистрировано 67 ДТП без пострадавших, задержан 21 нетрезвый водитель.

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# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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