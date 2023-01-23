В Минской области за выходные в ДТП погибла велосипедистка

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные, 21 и 22 января. В результате одного ДТП один человек погиб. Авария произошла в Солигорском районе, вблизи деревни Октябрь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные, 21 и 22 января. В результате одного ДТП один человек погиб. Авария произошла в Солигорском районе, вблизи деревни Октябрь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодой человек, управляя Mercedes, наехал на движущуюся на велосипеде в попутном направлении женщину. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте. Отметим, что велосипед был обозначен светоотражающим элементом. Всего за выходные на территории Минской области зарегистрировано 67 ДТП без пострадавших, задержан 21 нетрезвый водитель.
Подписывайтесь на нас в Telegram!