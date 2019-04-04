В Слуцке горела сухая трава. Видео очевидцев

Новости Беларуси. Возгорание сухой травы. На окраине Слуцка загорелась сухая растительность – быстро пожар перекинулся на территорию в 30 соток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Возгорание сухой травы. На окраине Слуцка загорелась сухая растительность – быстро пожар перекинулся на территорию в 30 соток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На вызов выехали подразделения МЧС, но место возгорания окружено рекой и мелиоративными каналами, что затруднило проезд техники.
По словам представителя Минского областного управления МЧС, спасатели обеспечили непрерывный контроль за пожаром, чтобы предотвратить распространение огня через реку на жилые дома и постройки.
Подразделения находились на месте происшествия до полной ликвидации пожара.
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