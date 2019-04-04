В Слуцке горела сухая трава. Видео очевидцев

Новости Беларуси. Возгорание сухой травы. На окраине Слуцка загорелась сухая растительность – быстро пожар перекинулся на территорию в 30 соток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На вызов выехали подразделения МЧС, но место возгорания окружено рекой и мелиоративными каналами, что затруднило проезд техники.