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В Слуцке горела сухая трава. Видео очевидцев

04 апреля 2019 20:39
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Новости Беларуси. Возгорание сухой травы. На окраине Слуцка загорелась сухая растительность – быстро пожар перекинулся на территорию в 30 соток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Слуцке горела сухая трава. Видео очевидцев-1

На вызов выехали подразделения МЧС, но место возгорания окружено рекой и мелиоративными каналами, что затруднило проезд техники.

В Слуцке горела сухая трава. Видео очевидцев-4

По словам представителя Минского областного управления МЧС, спасатели обеспечили непрерывный контроль за пожаром, чтобы предотвратить распространение огня через реку на жилые дома и постройки.

Подразделения находились на месте происшествия до полной ликвидации пожара.

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# Пожар # происшествия # Фотофакт

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