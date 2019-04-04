Игроков ХК «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотиков. Комментарий ГУВД

Новости Беларуси. Игроков хоккейной команды «Юниор», входящего в структуру клуба «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Игроков хоккейной команды «Юниор», входящего в структуру клуба «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как сообщает официальный сайт МВД, сотрудники патрульно-постовой службы несли службу на проспекте Победителей. Их внимание привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам. Как позже выяснилось, там оказались баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака «насвай», стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков.
Вскоре установили и личности задержанных – ими оказались защитник и нападающий команды «Юниор». Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем.
Александр Сазонов, начальник управления ГУВД Мингорисполкома:
Два молодых человека являются активными игроками хоккейного клуба «Юность-Минск», которые пояснили, что указанное вещество у них осталось после потребления на одной из вечеринок.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые продали им это вещество.
Команда «Юниор» выступала в высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею – это, по сути, третий дивизион. В регулярном сезоне клуб финишировал четвертым, а вот в серии плей-офф дошел до финала, где уступил «Неману-2» со счетом 1:4. Тренирует «Юниор» – Владимир Свито.