Игроков ХК «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотиков. Комментарий ГУВД

Новости Беларуси. Игроков хоккейной команды «Юниор», входящего в структуру клуба «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как сообщает официальный сайт МВД, сотрудники патрульно-постовой службы несли службу на проспекте Победителей. Их внимание привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам. Как позже выяснилось, там оказались баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака «насвай», стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных – ими оказались защитник и нападающий команды «Юниор». Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем.