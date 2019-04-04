Мужчина погиб в Гродненском районе во время выжигания сухой травы

Есть жертвы. Так, в Гродненском районе погиб мужчина. Огнем он наводил порядок у своего дома, но такой способ обернулся трагедией.

Это не первый подобный случай. В МЧС обращают внимание, что вовсе не стоит учиться на чужих ошибках. Выжигание сухой растительности не приносит никакой пользы экологии. За это предусмотрено и наказание – штраф в размере до 1000 рублей грозит не только тому, кто устроил пожар, но и людям, которые не принимают никаких мер по тушению палов на земельных участках.

Что и как можно сжигать на своём участке