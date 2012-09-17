В Борисове за одну ночь обворовали 15 машин

Новости Беларуси. 15 машин за одну ночь обворовали в Борисове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала злоумышленники двигались вдоль проезжей части, затем заглянули в близлежащий двор. Очевидно, их цель была — завладеть имуществом. При этом преступники выбирали автомобили, недорогие и без сигнализации. Автовладельцы 16 машин недосчитались денег, солнцезащитных очков, ключей, строительных инструментов.

Денис Пашковский, потерпевший:

Обидно, потому что полдня потеряно ни за что. Убирать долго придется. Да и стекла к моему автомобилю сейчас найти сложно.

Разумеется, что вскрыть 16 машин бесшумно невозможно. Среди ночи, наверняка, раздалась хоть одна сигнализация. Только на нее никто не обратил внимания.

Жительница дома:

За все время проживания привыкли к тому, что в любое время суток может сработать сигнализация, в том числе и ночью. И не обращаем на это внимания.

Такое массовое ограбление машин произошло впервые в Борисове. Следственный комитет рассматривает разные версии случившегося.

Константин Вербицкий, следователь Борисовского районного отдела следственного комитета РБ:

В ходе осмотра были изъяты следы обуви и биологический след. Назначены экспертизы. Отрабатываются лица ранее судимые, несовершеннолетние, которые стоят на учетах.

За разбитые автомобили и украденные ценные вещи злоумышленники ответят. Сейчас их личности устанавливаются. Максимальное наказание, которые им грозит — до 3 лет лишения свободы.