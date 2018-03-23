Евросоюз отозвал посла из России в связи с отравлением в Солсбери

Новости Евросоюза. Посол ЕС отозван из России для проведения консультаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таково решение Европейского совета по итогам встречи в Брюсселе по делу об отравлении в Солсбери.

В ходе беседы, которая велась до глубокой ночи, Тереза Мэй представила предварительные детали расследования и призвала представителей всех стран поддержать позицию Великобритании. Совет ЕС назвал инцидент серьезным вызовом общей безопасности и выразил полную солидарность с Лондоном.