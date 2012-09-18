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Годовщина движения «Захвати Уолл-стрит». Демонстранты перекрыли здание фондовой биржи в Нью-Йорке, задержано 200 человек

18 сентября 2012 07:05
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Новости США. «Оккупанты» в США отметили первую годовщину своей организации. Движение «Захвати Уолл-стрит», будто уснувшее в последнее время, решило напомнить о себе массовыми протестами. Демонстранты с антикапиталистическими лозунгами попытались перекрыть подходы к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи.

Но парализовать жизнь на Уолл-стрит не удалось. В дело вмешалась полиция, быстро выдворив на задворки финансового центра всех протестующих. И арестовав около 200 наиболее активных.

«Оккупанты» выступают против социальной несправедливости в США и экономической политики американского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Акции протеста # Фотофакт

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