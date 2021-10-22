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В Польше 4 человека погибли из-за урагана, ещё как минимум 13 пострадали

22 октября 2021 14:23
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Новости Польши. В Польше четыре человека погибли из-за урагана. Еще минимум 13 пострадали, среди них пять спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше 4 человека погибли из-за урагана, ещё как минимум 13 пострадали-1

В основном люди получали травмы во время аварий, когда на дороги падали деревья. Кроме того, сильный ветер оставил без электричества почти 250 тысяч домашних хозяйств. Повалены деревья, повреждены дома и автомобили.  

В Польше 4 человека погибли из-за урагана, ещё как минимум 13 пострадали-4

Правительственный центр безопасности объявил штормовое предупреждение.  

# Ураганы # Фотофакт

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