В Польше 4 человека погибли из-за урагана, ещё как минимум 13 пострадали

Новости Польши. В Польше четыре человека погибли из-за урагана. Еще минимум 13 пострадали, среди них пять спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном люди получали травмы во время аварий, когда на дороги падали деревья. Кроме того, сильный ветер оставил без электричества почти 250 тысяч домашних хозяйств. Повалены деревья, повреждены дома и автомобили.