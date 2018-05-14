В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

Новости Беларуси. В Щучинском районе пациент с ножом напал на медсестру.

По информации УВД Гродненского облисполкома, пенсионер находился на медико-социальном обеспечении в отделении сестринского ухода. Он не отличался примерным поведением, ранее злоупотреблял алкогольными напитками. В силу отсутствия родственников был помещен в медучреждение, где у него нет доступа к спиртному.

Происшествие случилось утром 11 мая. 69-летний мужчина едва не убил 42-летнюю медсестру в больнице. Пенсионер выставил в центре палаты свою зимнюю обувь, а женщина сделала ему за это замечание. Мужчина схватился за нож и ударил ее в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Это спасло жизнь потерпевшей.

Однако на этом мужчина не остановился, выкинул сломанный нож и начал избивать женщину точильным бруском.

Медработница смогла покинуть палату, ей оказали необходимую помощь.

Пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».