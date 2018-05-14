Прямой эфир

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело

14 мая 2018 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребенок и 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело -1

Участниками аварии стали ребята из украинского футбольного клуба. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Задержан водитель. Решается вопрос о применении меры пресечения. Тем временем двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии.  

«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях 

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело -4

Анатолий Диденко, консул-руководитель Консульства Украины в Бресте:
На четырех микроавтобусах 26 детей-школьников ехали из Польши колонной. В аварию попал последний. Границу прошли быстро, остальные дети сегодня вернуться в Украину.   

Накануне за жизнь одного из них медики боролись до позднего вечера. У ребенка сложная множественная травма. Для оказания помощи в Брестскую областную больницу была направлена бригада медиков из Минска. В общей сложности в двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся 6 человек. 

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело -7

В Брест утром 14 мая приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей. Ребятам оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения. 

# Авария в Бресте # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В реанимационных отделениях находятся 6 человек. Врач о пострадавших в ДТП под Каменцем
14 мая 2018 09:49

В реанимационных отделениях находятся 6 человек. Врач о пострадавших в ДТП под Каменцем

В Минске водителю пассажирского автобуса стало плохо. Он врезался в грузовик
14 мая 2018 09:08

В Минске водителю пассажирского автобуса стало плохо. Он врезался в грузовик

Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ
14 мая 2018 08:51

Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ