По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребенок и 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками аварии стали ребята из украинского футбольного клуба. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Задержан водитель. Решается вопрос о применении меры пресечения. Тем временем двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии.

Анатолий Диденко, консул-руководитель Консульства Украины в Бресте:

На четырех микроавтобусах 26 детей-школьников ехали из Польши колонной. В аварию попал последний. Границу прошли быстро, остальные дети сегодня вернуться в Украину.

Накануне за жизнь одного из них медики боролись до позднего вечера. У ребенка сложная множественная травма. Для оказания помощи в Брестскую областную больницу была направлена бригада медиков из Минска. В общей сложности в двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся 6 человек.