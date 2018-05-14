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В реанимационных отделениях находятся 6 человек. Врач о пострадавших в ДТП под Каменцем

14 мая 2018 09:49
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Двое детей из Украины, которые пострадали в аварии в Каменецком районе, остаются в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в программе Новости «24 часа». По словам специалистов, наблюдается положительная динамика. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся шесть человек. Бригада врачей из Минска прибыла сюда накануне.

Комментарий главного врача Брестской областной больницы (читать далее).

Напомним, что 13 мая детская футбольная команда из Украины попала в аварию. Один ребенок погиб. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения. 

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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