В Минске водителю пассажирского автобуса стало плохо. Он врезался в грузовик

Новости Беларуси. В Минске автобус врезался в грузовик.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполокма, ДТП случилось днем 13 мая. Автобус МАЗ, который вез пассажиров по 147 маршруту, ехал в сторону МКАД.
В районе улицы Наполеона Орды автобус столкнулся с грузовиком Mercedes. Водителю автобуса стало плохо.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
В начале февраля в Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение.
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