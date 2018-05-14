В Минске водителю пассажирского автобуса стало плохо. Он врезался в грузовик

Новости Беларуси. В Минске автобус врезался в грузовик.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполокма, ДТП случилось днем 13 мая. Автобус МАЗ, который вез пассажиров по 147 маршруту, ехал в сторону МКАД.

В районе улицы Наполеона Орды автобус столкнулся с грузовиком Mercedes. Водителю автобуса стало плохо.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

В начале февраля в Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение.