Мужчина с ножом напал на женщину с двумя детьми в Витебске

Новости Беларуси. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину в Витебске.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем 31 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на местную жительницу, которая шла с двумя детьми. Когда женщина проходила мимо, то нападавший схватил ее за капюшон и начал угрожать ей ножом, приставив его к горлу.

Двое строителей стали свидетелями инцидента и поспешили на помощь пострадавшей. Они выбили нож из рук нападавшего, скрутили его и удерживали до приезда правоохранителей. Задержанным оказался 58-летний местный житель. Его соседи отметили, что он злоупотребляет алкогольными напитками.

Возбуждено уголовное дело.

В начале февраля в Кобрине мужчина с ножом напал на супружескую пару.