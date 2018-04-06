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Мужчина с ножом напал на женщину с двумя детьми в Витебске

06 апреля 2018 12:13
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Новости Беларуси. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину в Витебске. 

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем 31 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на местную жительницу, которая шла с двумя детьми. Когда женщина проходила мимо, то нападавший схватил ее за капюшон и начал угрожать ей ножом, приставив его к горлу. 

Двое строителей стали свидетелями инцидента и поспешили на помощь пострадавшей. Они выбили нож из рук нападавшего, скрутили его и удерживали до приезда правоохранителей. Задержанным оказался 58-летний местный житель. Его соседи отметили, что он злоупотребляет алкогольными напитками.  

Возбуждено уголовное дело. 

В начале февраля в Кобрине мужчина с ножом напал на супружескую пару.   

Женщина погибла – здесь подробнее.   

# происшествия # Фотофакт # Нападение

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