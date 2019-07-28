В Щучине рыбак выловил из водоёма пусковое устройство от ПЗРК

Как сообщает Следственный комитет, прибывшие следователи изъяли предмет, осмотрели место инцидента и опросили очевидца.

Новости Беларуси. 28 июля примерно в 8 часов утра в городском водоёме Щучина рыбак выловил оружие, похожее на советский ПЗРК «Игла-1».

Предварительно установлено, что находка является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Угрозы для жизни людей нет.

Готовится проведение ряда экспертиз.

Несколько недель назад в Гомельском районе мужчина нашёл в поле гранату.