В Миорском районе несколько раз перевернулся автомобиль с молодыми людьми

Новости Беларуси. 27 июля около восьми вечера в деревне Старые Крюки Миорского района в ДТП пострадали жители Новополоцка.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний водитель Peugeot 406 ехал по трассе Р-14. На 60 км дороги во время обгона машина задела встречную обочину, после чего съехала в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся.