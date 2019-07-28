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В Миорском районе несколько раз перевернулся автомобиль с молодыми людьми

28 июля 2019 06:39
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Новости Беларуси. 27 июля около восьми вечера в деревне Старые Крюки Миорского района в ДТП пострадали жители Новополоцка.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний водитель Peugeot 406 ехал по трассе Р-14. На 60 км дороги во время обгона машина задела встречную обочину, после чего съехала в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся.

В Миорском районе несколько раз перевернулся автомобиль с молодыми людьми-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Прибывшие к месту аварии правоохранители обнаружили двух девушек и трёх парней, которые самостоятельно выбрались из легковушки. Все они были доставлены в медучреждение, четверым потребовалась госпитализация.

В Миорском районе несколько раз перевернулся автомобиль с молодыми людьми-3

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Обстоятельства ДТП выясняются.

На неделе в Минске Citroen наехал на бордюр и перевернулся.

Водитель был пьян – подробнее здесь.

# Авария в Витебской области

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