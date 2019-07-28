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В Сенненском районе в аварии погиб 59-летний житель Витебска

28 июля 2019 06:52
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Новости Беларуси. 27 июля неподалёку от деревни Савиничи Сенненского района произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 59-летний житель Витебска ехал за рулём Ford Galaxy. На прямом участке дороги иномарка задела обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулась.

В Сенненском районе в аварии погиб 59-летний житель Витебска-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП водителя выбросило из машины. Предполагается, что он не был пристёгнут. Прибывшие медики незамедлительно доставили мужчину в больницу, но пациент скончался.

На неделе в Миорском районе перевернулся автомобиль с молодыми людьми.

Четыре человека были госпитализированы – здесь подробности.

# Авария в Витебской области

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