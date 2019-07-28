В Сенненском районе в аварии погиб 59-летний житель Витебска

Новости Беларуси. 27 июля неподалёку от деревни Савиничи Сенненского района произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 59-летний житель Витебска ехал за рулём Ford Galaxy. На прямом участке дороги иномарка задела обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулась.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В результате ДТП водителя выбросило из машины. Предполагается, что он не был пристёгнут. Прибывшие медики незамедлительно доставили мужчину в больницу, но пациент скончался.
На неделе в Миорском районе перевернулся автомобиль с молодыми людьми.
Четыре человека были госпитализированы – здесь подробности.