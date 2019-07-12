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В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой

12 июля 2019 14:14
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Новости Беларуси. Днём 12 июля житель агрогородка Красное Гомельского района нашёл гранату и принёс её к себе домой.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина нашёл в поле предмет, который был похож на гранату Ф-1 времён Великой Отечественной войны. Решив не оставлять находку в поле, сельчанин взял гранату, принёс домой и положил в почтовый ящик.

После этого гражданин направился к участковому инспектору, которому рассказал о найденном предмете. Правоохранитель немедленно сообщил о находке в оперативно-дежурную службу. Были вызваны сотрудники ГАИ и сапёрно-пиротехническая группа.

Изучив предмет, сапёры подтвердили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Боеприс был вывезен на полигон и уничтожен.

На неделе жительница Рогачёва нашла снаряд времён ВОВ.

Боеприпас находился у женщины под кроватью – подробнее здесь.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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