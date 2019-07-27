Белорусская актриса утонула в реке на Аляске. Подробности

Новости Беларуси. На Аляске погибла белорусская актриса – 24-летняя Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Аляске погибла белорусская актриса – 24-летняя Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время свадебного путешествия они с мужем пытались добраться до местной достопримечательности – автобуса, в котором жил и умер знаменитый путешественник Кристофер Маккэндлесс. О его жизни написана книга и снят одноименный фильм «В диких условиях».
Когда супруги пересекали реку, девушку унесло потоком воды. Муж вытащил ее недалеко от берега, однако она была уже мертва. Смерть гражданки нашей страны расследуют, назначена медицинская экспертиза.
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии на Аляске