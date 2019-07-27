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Белорусская актриса утонула в реке на Аляске. Подробности

27 июля 2019 17:17
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Новости Беларуси. На Аляске погибла белорусская актриса – 24-летняя Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская актриса утонула в реке на Аляске. Подробности-1

Во время свадебного путешествия они с мужем пытались добраться до местной достопримечательности – автобуса, в котором жил и умер знаменитый путешественник Кристофер Маккэндлесс. О его жизни написана книга и снят одноименный фильм «В диких условиях».

Белорусская актриса утонула в реке на Аляске. Подробности-4

Когда супруги пересекали реку, девушку унесло потоком воды. Муж вытащил ее недалеко от берега, однако она была уже мертва. Смерть гражданки нашей страны расследуют, назначена медицинская экспертиза.

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии на Аляске

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