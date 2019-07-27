Белорусская актриса утонула в реке на Аляске. Подробности

Новости Беларуси. На Аляске погибла белорусская актриса – 24-летняя Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время свадебного путешествия они с мужем пытались добраться до местной достопримечательности – автобуса, в котором жил и умер знаменитый путешественник Кристофер Маккэндлесс. О его жизни написана книга и снят одноименный фильм «В диких условиях».