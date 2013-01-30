В Шкловском районе на еще недостроенный молочно-товарный комплекс перевезли сотни буренок и телят

Новости Беларуси. Многочисленные нарушения выявлены на молочно-товарном комплексе в Шкловском районе. На еще недостроенный объект работники предприятия перевезли крупный рогатый скот. Начали использовать оборудование, установка которого была еще не завершена. В итоге животные стоят в помещениях без дверей, а новая техника уже вышла из строя.

Хотя официально молочно-товарный комплекс хозяйства «Говяды-Агро» работает уже месяц, наладчики еще только готовят к запуску доильное оборудование. По плану же ввести в эксплуатацию ферму должны были еще в сентябре 2012 года. Но затянули.

Игорь Леневский, главный инженер строительного предприятия «ПМК-83 Водстрой»:

Нашей вины здесь нет. По началу было нормально, а потом оплату стали задерживать и мы снизили темпы.

Руководство предприятия оправдывается, мол, финансовые беды в их хозяйство принесли нечестные на руку бизнесмены-посредники. Для нового комплекса через них хотели закупить племенных коров в Сербии. Шкловский район объявил тендер. Конкурс выиграла могилевская фирма-посредник. Но прошло уже больше двух лет: и ни коров, ни денег. На удочку точно так же попались еще 6 хозяйств района. В отношении мошенников возбудили уголовные дела.

Виталий Закордонский, директор ОАО «Говяды-Агро»:

Мы же не знали, что поставщики такие ненадежные. Забрали деньги и все.

Мы взяли кредит в банке. Погасили из своего кармана. 2 млрд 100тыс.

Оставшись без сербских племенных, в хозяйстве решили разводить своих коров – в старом комплексе, пока строился новый. Но поголовье быстро выросло и руководство сельхозпредприятия решило устроить «новоселье». В недостроенное толком здание перевезли сотни буренок и телят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Закордонский, директор ОАО «Говяды-Агро»:

На старом комплексе стоял скот, где рассчитано на 280 голов, а было 400. Из-за скученности скота мы были вынуждены принять этот комплекс и поставить сюда скот.

И проблемы посыпались как из рога изобилия. Новое, только что закупленное оборудование, вышло из строя, неисправны поилки для телят. А за сараями собрался целый склад органики – система вывоза на ферме еще не отлажена. Одно из помещений открыто всем ветрам – двери в сарай просто не закрываются. Молодняк мерзнет.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления Комитета государственного контроля Могилевской области:

Нельзя эксплуатировать объект, не введенный в эксплуатацию, с незаконченным строительством. Это привело к негативным моментам, к порче оборудования.

Отсутствовали отдельные конструкции. То ли они были украдены, то ли сломаны.

Говорит еще о том, что недостаточный спрос работников, недостаточная дисциплина.

Сейчас на очереди – сдача второй линии комплекса. Руководство предприятия обязуется проверить каждый винтик перед тем, как принять работу у строителей. И уж точно коров до приемки запускать не будут – уже есть печальный опыт.