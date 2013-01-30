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На заводе в Турции прогремел взрыв. 6 человек погибли

30 января 2013 13:45
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Новости Турции. На заводе в Турции жертвами взрыва в гальваническом цеху стали 6 рабочих. Еще около 20 получили ранения. Специалисты не исключают, что количество пострадавших может увеличиться: взрывная волна разрушила стены и крышу цеха, под завалами могут находиться люди. Кроме того, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Вокруг здания фабрики выстроено оцепление, на месте происшествия работают бригады медиков и пожарные расчеты. Информации о причинах взрыва пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв в Турции

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