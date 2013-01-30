В США неизвестный мужчина застрелил водителя автобуса и похитил ребенка

Новости США. Очередной случай стрельбы в США. В штате Алабама вооружённый мужчина зашёл в школьный автобус и потребовал, чтобы с ним отпустили двоих детей. Водитель попытался помешать ему, тогда злоумышленник несколько раз в него выстрелил. После чего схватил шестилетнего ребенка и скрылся с ним в подземном бункере.

Водитель автобуса от полученных ранений скончался. На данный момент полиция ведёт переговоры с похитителем. В округе, где произошло ЧП, отменены занятия в школах. Имя похитителя, так же как и то, был ли он раньше знаком с похищенным мальчиком не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.