Прямой эфир

В США неизвестный мужчина застрелил водителя автобуса и похитил ребенка

30 января 2013 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Очередной случай стрельбы в США. В штате Алабама вооружённый мужчина зашёл в школьный автобус и потребовал, чтобы с ним отпустили двоих детей. Водитель попытался помешать ему, тогда злоумышленник несколько раз в него выстрелил. После чего схватил шестилетнего ребенка и скрылся с ним в подземном бункере.

Водитель автобуса от полученных ранений скончался. На данный момент полиция ведёт переговоры с похитителем. В округе, где произошло ЧП, отменены занятия в школах. Имя похитителя, так же как и то, был ли он раньше знаком с похищенным мальчиком не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
Более 60 тел казненных обнаружено в сирийской реке Кувейк
30 января 2013 11:04

Более 60 тел казненных обнаружено в сирийской реке Кувейк

В Бразилии возросло число жертв пожара в ночном клубе
30 января 2013 11:03

В Бразилии возросло число жертв пожара в ночном клубе

В Китае в огромную яму провалилось несколько зданий
30 января 2013 08:07

В Китае в огромную яму провалилось несколько зданий